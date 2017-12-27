Бельгия и Нидерланды изменили границу

Бельгия отдала соседней стране 16 гектаров, а Нидерланды три гектара.

С 1 января нового года вступило в силу соглашение между Бельгией и Нидерландами об изменении линии государственной границы между странами.

Как отмечается, ранее оказалась спорной ситуация в районе между восточным бельгийским городом Визе и юго-западным нидерландским муниципалитетом Ейсден, которые разделены рекой Маас.

Корректировке границы послужило изменение русла реки, в результате чего два полуострова, которые принадлежат Бельгии, оказались на стороне реки Нидерландов. И наоборот: нидерландский остров физически присоединился к Бельгии.

Согласно новому соглашению, граница проходит по середине реки. То есть, Бельгия отдала большую часть территории - 16 гектаров, а Нидерланды - всего три гектара.

Сообщается, что к подписанию соглашения неоднозначная ситуация мешала работе правоохранителей.

Проблема была связана с островом, который на тот момент принадлежал Бельгии. Сам остров стал местом совершения преступных действий - наркоторговли и проституции. В случае сообщения о преступлении нидерландские правоохранители не могли туда заходить, а бельгийские не могли добраться туда на лодке, потому что не имеют права ехать на вызов транзитом через территорию Нидерландов.

Напомним, правительство Бельгии решило отказаться от экономии расходов на оборону.

По материалам Deutsche Welle