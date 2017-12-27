В Москве задержали участника АТО – СМИ

Мужчину задержали 24-25 декабря и сейчас место его пребывания неизвестно.

В российской столице неизвестные задержали участника антитеррористической операции на Донбассе Олега Негоду. Об этом сообщил информированный источник, передает УНН.

"Олег Александрович Негода, киевлянин, проходил службу в зоне проведения АТО в конце 2016-17 годов. В конце 2017 года уехал в город Саратов (город на юго-востоке европейской части России — Ред.) к сестре. Был задержан в Москве неизвестными 24-25 декабря. Сейчас место его пребывания неизвестно", – сообщил источник издания.

Напомним, в Москве 30 декабря задержали украинскую поэтессу Евгению Бильченко.