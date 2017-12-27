В Македонии произошла серия землетрясений
Толчки ощущались также в Греции и Болгарии.
В Македонии произошла серия незначительных и умеренных землетрясений, которые вызвали панику среди населения и нанесли урон домам. Как сообщает АР, толчки ощущались также в Греции и Болгарии.
Согласно данным национальной сейсмологической обсерватории Македонии, сильнейшее землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло в 5.24 по местному времени, в 145 километрах к юго-востоку от Скопье.
Недавно землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Афин.
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