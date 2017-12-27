В Египте продлили чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение продлено на три месяца.

В Египте президент Абдель Фаттах ас-Сиси продлил действующий в стране режим чрезвычайного положения для "противостояния опасностям терроризма". Об этом говорится в официальном заявлении ас-Сиси, сообщает Arab 21.

В частности, указано, что чрезвычайное положение продлено на три месяца с 2.00 субботы, 13 января 2018 года.

"Вооруженные силы страны и полиция принимают все необходимые меры для противостояния опасностям терроризма и его финансирования. Правоохранители обеспечивают безопасность на всей территории страны", - подчеркнул президент.

Напомним, с 3 декабря Египет запустил систему выдачи электронных виз для въезда в страну.