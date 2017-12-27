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У Трампа призвали Иран разблокировать соцсети

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США поощряют иранцев к использованию виртуальных частных сетей, известных как VPN.
У Трампа призвали Иран разблокировать соцсети

Администрация президента США Дональда Трампа призвала правительство Ирана прекратить блокирование популярных сайтов и социальных сетей. Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн отметил, что Instagram, Telegram и другие платформы являются "законными способами общения".

Соединенные Штаты поощряют иранцев к использованию виртуальных частных сетей, известных как VPN. Эти службы могут использоваться для получения доступа к заблокированным сайтам.

Гольдштейн говорит, что США все еще общаются с иранцами на фарси на страницах Госдепартамента в Facebook, Twitter и других платформах. Он отмечает, что США хотят "побудить протестующих продолжать бороться за то, что правильно".

Революция в Иране в Новый год. Трамп за протесты

Напомним, в ночь на 2 января во время массовых протестов в Иране погибли девять человек, в том числе страж исламской революции. 

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Теги: США, Иран, протесты, социальные сети, соцсети, Дональд Трамп, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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