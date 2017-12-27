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Автобус рухнул в пропасть в Перу: погибли более 20 человек

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Количество жертв аварии может увеличиться.
Автобус упал в пропасть в Перу
Автобус упал в пропасть в Перу
EFE
 
В Перу в результате столкновения автобуса с грузовиком погили не менее 25 человек, сообщает местный телеканал Canal N.
 
ДТП произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола". После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров.
 
Спасательная операция осложняется трудноступностью места, где находятся обломки автобуса.
 
Отмечается, что число жертв аварии может увеличиться.

Под Львовом поезд протаранил машину "скорой"
 
Напомним, ранее в Германии фура с украинскими номерами протаранила автомобиль полиции. В результате аварии погибла женщина офицер.
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Теги: ДТП, Перу, жертвы, автобус, пропасть
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Источник: korrespondent.net

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