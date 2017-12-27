Автобус рухнул в пропасть в Перу: погибли более 20 человек
Количество жертв аварии может увеличиться.
В Перу в результате столкновения автобуса с грузовиком погили не менее 25 человек, сообщает местный телеканал Canal N.
ДТП произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола". После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров.
Спасательная операция осложняется трудноступностью места, где находятся обломки автобуса.
Отмечается, что число жертв аварии может увеличиться.
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