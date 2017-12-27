В Китае врач-трудоголик умерла, отработав 18 часов без перерыва
Женщину не смогли спасти сострудники реанимации.
В одной из больниц китайской провинции Шаньси 43-летняя врач в течении 18 часов работала без перерыва, такой нагрузки ее организм не выдержал и женщина скончалась. Об этом сообщает Asia One.
Заместитель главы отделения респираторных заболеваний Чжао Бянсян 29 декабря совершала обход пациентов в больнице и упала, потеряв сознание.
Читай также: Порошенко назначил пожизненные стипендии медикам
Женщину поместили в реанимацию, но на следующий день она умерла. Вскрытие показало, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.
Стоит отметить, что врач Чжао Бянсян в больнице и считалась трудоголиком.
Напомним, в декабре журналисты сняли на видео, как горничные в пятизвездочных отелях Китая мыли посуду ершиками для унитазов.