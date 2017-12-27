В Китае врач-трудоголик умерла, отработав 18 часов без перерыва

Женщину не смогли спасти сострудники реанимации.

В одной из больниц китайской провинции Шаньси 43-летняя врач в течении 18 часов работала без перерыва, такой нагрузки ее организм не выдержал и женщина скончалась. Об этом сообщает Asia One.

Заместитель главы отделения респираторных заболеваний Чжао Бянсян 29 декабря совершала обход пациентов в больнице и упала, потеряв сознание.

Читай также: Порошенко назначил пожизненные стипендии медикам

Женщину поместили в реанимацию, но на следующий день она умерла. Вскрытие показало, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

Стоит отметить, что врач Чжао Бянсян в больнице и считалась трудоголиком.

Напомним, в декабре журналисты сняли на видео, как горничные в пятизвездочных отелях Китая мыли посуду ершиками для унитазов.