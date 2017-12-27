Трамп знал о вмешательстве РФ в выборы – Макмастер

Американский генерал рассказал о политике пропаганды и дезинформации со стороны Кремля.

Выборы в США в 2016 году прошли не без вмешательства России и нынешний президент Дональд Трамп об этом знал. Об этом рассказал советник американского президента генерал Герберт Макмастер в интервью Голосу Америки.

По его словам, Россия успешно проводит свою стратегию, которая основывается на пропаганде, дезинформации в соцсетях, сталкивая между собой различные социальны группы, сея раздор в обществе.

"Мы коснулись этой проблемы в нашей Стратегии национальной безопасности, ибо для нас важно открыто говорить о том, что разъединяет и объединяет нас как нацию, о наших стремлениях и ценностях, таких как права личности, верховенство закона и демократия", - заявил Макмастер.

Генерал также отметил, что подобная политика России распространяется и в Европе.

"И во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории. Сорвать завесу с российской кампании дестабилизации – это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а, стало быть, ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга", - заявил Макмастер.

По его словам, убеждениям Кремля о непричастности к многим конфликтам, уже никто не верит.

"Эти же самые люди заявляли: "Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей"; "Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины"; "Мы не оказываем поддержку сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия". Сегодня этим словам уже никто не верит", - убежден Макмастер.

Генерал уверен, что России придется заплатить за последствия своей политики.

Как сообщалось, половина американских избирателей считают, что члены кампании еще кандидата в президенты Дональда Трампа вступили в сговор с Россией, чтобы та вмешалась в выборы.