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В Калифорнии выстроились огромные очереди за марихуаной

Комментариев: 2
Продажу рекреационной марихуаны разрешили уже в шести штатах Америки. Люди спешат воспользоваться легальным наркотиком.
В магазины за каннабисом выстроились длиннющие очереди
В магазины за каннабисом выстроились длиннющие очереди
EPA/UPG
Поскольку с 1 января в американском штате Калифорния стало легальным употребление марихуаны с рекреакцийною целью (для отдыха), с начала года к лицензированным магазинам по продаже каннабиса в штате выстроились длинные очереди. Об этом сообщет Голос Америки со ссылкой на многочисленные американские СМИ.
 

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Прогнозируют, что общий объем продаж в индустрии рекреационной марихуаны за несколько лет достигнет 7 миллиардов долларов.
Марихуану запрещено перевозить из Калифорнии в другой штат
Марихуану запрещено перевозить из Калифорнии в другой штат
EPA/UPG
 
Стоит отметить, что Калифорния - самый большой штат по количеству населения в США.
 
“Легализация рекреационной марихуаны здесь воспринимается как значительный шаг на пути к становлению марихуаны в качестве приемлемой для общественности составляющей быта“, - сообщает канал CNN.
 
 
 
Сейчас согласно закону любое лицо в возрасте старше 21 года может легально выращивать и приобретать ограниченное количество марихуаны. Тем, кто посещает, например, Калифорнию, стоит помнить, что марихуану нельзя перевозить из одного штата в другой или проносить на борт самолета. 
 

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При этом, несмотря на легализацию продажи рекреационной марихуаны в отдельных штатах США, федеральное правительство все еще считает употребление этого вещества противозаконным даже с лечебной целью. 
 
 
Продажу рекреационной марихуаны разрешили уже в 6 штатах Америки
Продажу рекреационной марихуаны разрешили уже в 6 штатах Америки
twitter.com/APF
Напомним, начиная с понедельника, 1 января, в Калифорнии легальная не только медицинская марихуана, но и марихуана, которую продают с рекреационной целью.
 
 
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Теги: США, наркотики, марихуана, каннабис, Калифорния
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Комментариев (2)
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Via_dolorosa    03.01.2018, 11:37
Оценка:  0
Via_dolorosa
алкоголь довольно опасный наркотик (да-да именно наркотик, даже пиво). Почти вся бытовуха с убийствами и изнасилованиями, кровавые драки на улице с увечьями + кучи трупов в авто-аварий именно из-за него. Просто его выгодно продавать т.к. прибыли под 300 %.
ptica-govorun    03.01.2018, 11:19
Оценка:  +2
ptica-govorun
Я в свое время работал в развлекательном заведении и могу сказать, что пьяный человек во много раз агрессивнее и опаснее, чем укуренный. По справедливости надо или марихуану разрешать, или за водяру садить в тюрьму. Посмотрите сколько преступлений и несчастных случаев "в стані алкогольного сп,яніння
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