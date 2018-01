В Калифорнии выстроились огромные очереди за марихуаной

Стоит отметить, что Калифорния - самый большой штат по количеству населения в США.

“Легализация рекреационной марихуаны здесь воспринимается как значительный шаг на пути к становлению марихуаны в качестве приемлемой для общественности составляющей быта“, - сообщает канал CNN.

California residents are lining up to legally buy recreational pot. Store owners say they stocked up, expecting a huge demand — the industry is expected to reach $7 billion in a few years. https://t.co/Ec04BV2CSb pic.twitter.com/uZDbE3tYpm