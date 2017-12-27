В Калифорнии выстроились огромные очереди за марихуаной

Продажу рекреационной марихуаны разрешили уже в шести штатах Америки. Люди спешат воспользоваться легальным наркотиком.

В магазины за каннабисом выстроились длиннющие очереди EPA/UPG

Поскольку с 1 января в американском штате Калифорния стало легальным употребление марихуаны с рекреакцийною целью (для отдыха), с начала года к лицензированным магазинам по продаже каннабиса в штате выстроились длинные очереди. Об этом сообщет Голос Америки со ссылкой на многочисленные американские СМИ.

Читай также: Дания легализовала марихуану в медицинских целях Прогнозируют, что общий объем продаж в индустрии рекреационной марихуаны за несколько лет достигнет 7 миллиардов долларов. Прогнозируют, что общий объем продаж в индустрии рекреационной марихуаны за несколько лет достигнет 7 миллиардов долларов.

Марихуану запрещено перевозить из Калифорнии в другой штат EPA/UPG

Стоит отметить, что Калифорния - самый большой штат по количеству населения в США.

“Легализация рекреационной марихуаны здесь воспринимается как значительный шаг на пути к становлению марихуаны в качестве приемлемой для общественности составляющей быта“, - сообщает канал CNN.

California residents are lining up to legally buy recreational pot. Store owners say they stocked up, expecting a huge demand — the industry is expected to reach $7 billion in a few years. https://t.co/Ec04BV2CSb pic.twitter.com/uZDbE3tYpm — CNN (@CNN) January 2, 2018

Сейчас согласно закону любое лицо в возрасте старше 21 года может легально выращивать и приобретать ограниченное количество марихуаны. Тем, кто посещает, например, Калифорнию, стоит помнить, что марихуану нельзя перевозить из одного штата в другой или проносить на борт самолета.

Читай также: В Грузии отменили уголовное наказание за употребление марихуаны При этом, несмотря на легализацию продажи рекреационной марихуаны в отдельных штатах США, федеральное правительство все еще считает употребление этого вещества противозаконным даже с лечебной целью. При этом, несмотря на легализацию продажи рекреационной марихуаны в отдельных штатах США, федеральное правительство все еще считает употребление этого вещества противозаконным даже с лечебной целью.

California now the largest state to legalize recreational pot. What are your thoughts? Good or bad idea? @foxandfriends @foxnews pic.twitter.com/S8EsoqyYbB — Ainsley Earhardt (@ainsleyearhardt) January 2, 2018

Продажу рекреационной марихуаны разрешили уже в 6 штатах Америки twitter.com/APF