Лидеры ЕС призвали Иран отказаться от насилия

Тегеран призывают разрешить мирным демонстрантам свободно выражать свое недовольство.

Лидеры Евросоюза присоединились к заявлению США о неприемлемой потере человеческих жизней в связи с протестами в Иране, призвав Тегеран разрешить мирным демонстрантам свободно выражать свое недовольство. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини, передает радио Свобода.

Она призвала власти Ирана воздержаться от насилия.

"Мирная демонстрация и свобода слова являются основными правами, которые применяются ко всем странам, Иран не является исключением", – сказала она.

Обеспокоенность количеством жертв в Иране в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани выразил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он призвал проявлять сдержанность в отношении протестующих.

"Нужно уважать фундаментальные права, в том числе свободу слова и демонстраций", – сказал Макрон.

Зато в офисе Роухани призвали принять меры против организации Народные моджахеды Ирана, которую Тегеран обвинил в разжигании протестов.

Напомним, в ночь на 2 января во время массовых протестов в Иране погибли девять человек, в том числе страж исламской революции.