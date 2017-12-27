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Чехия заявила о полной поддержке Украины

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Чешский МИД сделал заявления к годовщине установления дипотношений с Украиной.
Чехия заявила о поддержке Украины
Чехия заявила о поддержке Украины
radio.cz

Чехия поддерживает Украину в ее евроинтеграционных стремлениях, а также поддерживает ее целостность и независимость. Соответствующее заявление чешского МИД передал посол Украины в этой республике Евгений Перебийнис в Twitter.

По словам посла, соответствующее заявление чешское внешнеполитическое ведомство сделало к 25-летию установления дипотношений с Украиной.

"Нас объединяют многие страницы истории, мы считали Украину другом с самого начала Чехословацкой государственности. Чехия и дальше продолжит поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, реализацию реформ, ее сближение с ЕС", - привел высказывания чешского МИД Перебийнис.

Ранее сообщалось, что Чехия выразила готовность поставлять Украине некоторые виды военной техники в рамках оборонного сотрудничества.

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Теги: Чехия, МИД, посол, Евроинтеграция
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Источник: korrespondent.net

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