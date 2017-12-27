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Россия выступила против экономической блокады КНДР

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В МИД РФ против того, чтобы пострадали экономические интересы страны.
РФ заступилась за Северную Корею
РФ заступилась за Северную Корею
gettyimages.com

Российская федерация хочет сохранить экономические связи с КНДР. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, сообщает Интерфакс.

"Наша задача — оградить наше экономическое взаимодействие от неприемлемых для нас требований, прежде всего, от тех, которые направлены на "удушение" КНДР. Для нас такая риторика недопустима, мы против экономической блокады, которую Вашингтон предлагает установить в отношении этой страны. Мы против того, чтобы пострадали наши экономические интересы", — заявил Бурмистров.

Он напомнил, что такую позицию российская сторона отстаивала в Совете Безопасности при работе над предыдущими резолюциями, и этого удалось добиться и при рассмотрении последней.

Напомним, США считают, что КНДР, возможно, ведет подготовку к новому ракетному испытанию.

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Теги: Россия, КНДР, блокада
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Источник: korrespondent.net

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