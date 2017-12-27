Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

При авиаударе по сирийской провинции Идлиб погибли семь мирных жителей

Комментариев: 0
Среди погибших – пятеро детей.
При авиаударе по сирийской провинции Идлиб погибли семь мирных жителей

По сирийской провинции Идлиб 2 января был нанесен авиаудар, в результате которого погибли семь мирных жителей. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

"Жертвами авиаудара по поселку Хан эн-Субуль в сирийской провинции Идлиб стали не менее семи человек, в том числе пятеро детей", – говорится в сообщении.

По данным издания, еще 15 мирных жителей, в том числе женщин и детей, получили ранения. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

По словам представителя сил гражданской обороны Мустафы Хадж Юсуфа, удар мог быть нанесен военно-космическими войсками России.

Издание сообщает, что в последние недели обстрелы и атаки в провинции Идлиб, которая является одной из четырех "зон деэскалации" в Сирии, усилились.

Напомним, за год в Сирии погибли 39 тысяч человек.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Сирия, жертвы, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, Россия в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь