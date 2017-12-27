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Экс-фотограф Обамы показал ядерную кнопку на столе президента США

Комментариев: 3
Бывший фотограф Обамы опубликовал два архивных фотоснимка в соцсети.
Загадочная красная кнопка
Загадочная красная кнопка
instagram.com/petesouza

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Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза показал в соцсети два архивных снимка. Фото были опубликованы на странице в Instagram.

Первый снимок с загадочной красной кнопкой на столе президента США. Рядом с ней стоит табличка с надписью: “Тяжелые решения даются с трудом“.

Ядерный чемоданчик
Ядерный чемоданчик
instagram.com/petesouza

На втором снимке изображен “ядерный чемоданчик“, который сотрудник Белого дома поднимает на борт самолета номер один.

Напомним, 2 сентября представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР, возможно, ведет подготовку к новому ракетному испытанию. 3 января президент США Дональд Трамп заявил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что у него тоже есть “ядерная кнопка“, которая “больше и мощнее“.

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Теги: США, ядерная кнопка, фотограф, президент
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Комментариев (3)
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fulminate    03.01.2018, 18:09
Оценка:  +1
fulminate
А эта самая "ядерная кнопка" не с времен Моники Левински осталась?
Woodbrother    03.01.2018, 18:54
Оценка:  +1
Woodbrother
Это кнопка вызова мисс Левински
vysnovok    03.01.2018, 19:34
Оценка:  +1
vysnovok
Не мелочись! Со времён самого Джона Фицджеральда Кеннеди. Честно говоря, я представлял себе "яденрный чемоданчик", покомпактнне, вроде кейса, который в СССР называли "дипломатом".
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