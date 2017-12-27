Экс-фотограф Обамы показал ядерную кнопку на столе президента США

Бывший фотограф Обамы опубликовал два архивных фотоснимка в соцсети.

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Бывший фотограф экс-президента США Барака Обамы Пит Соуза показал в соцсети два архивных снимка. Фото были опубликованы на странице в Instagram.

Первый снимок с загадочной красной кнопкой на столе президента США. Рядом с ней стоит табличка с надписью: “Тяжелые решения даются с трудом“.

Ядерный чемоданчик instagram.com/petesouza

На втором снимке изображен “ядерный чемоданчик“, который сотрудник Белого дома поднимает на борт самолета номер один.

Напомним, 2 сентября представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что КНДР, возможно, ведет подготовку к новому ракетному испытанию. 3 января президент США Дональд Трамп заявил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что у него тоже есть “ядерная кнопка“, которая “больше и мощнее“.