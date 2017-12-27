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В Ирландии мужчина с ножом напал на прохожих

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Злоумышленника задержала полиция.

В Ирландии мужчина с ножом напал на прохожих – погиб один человек, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в городе Дандолк, сообщает mirror.co.uk.

Один из пострадавших, кроме ножевых ранений, получил удар битой по голове, а погибшим оказался гражданин Японии.

После нападения полицейские оцепили три улицы для расследования. Также удалось задержать злоумышленника. Предполагается, что он родом из Сирии. Правоохранители выясняют, является ли нападение террористическим актом.

Недавно во Львове мужчина с ножом приставал к прохожим с угрозами убить себя.

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Теги: Ирландия, жертвы, нападение, нож, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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