В Ирландии мужчина с ножом напал на прохожих – погиб один человек, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в городе Дандолк, сообщает mirror.co.uk.

Один из пострадавших, кроме ножевых ранений, получил удар битой по голове, а погибшим оказался гражданин Японии.

Gardai exploring the possibility that three random attacks including a fatal stabbing in Dundalk could be terror related. Deceased victim a young Japanese man. Suspect arrested is from Syria#3news pic.twitter.com/kdNucuGJzi