В Нигерии из-за взрыва смертника погибли 11 человек

Террорист-смертник взорвал себя в мечети на северо-востоке Нигерии.

В результате нападения террориста-смертника на мечеть в северо-восточной части Нигерии погибли 11 человек. Об этом сообщили военные, пишет Reuters.

"Террорист-смертник убил 11 человек в среду, совершив нападение на мечеть на северо-востоке Нигерии", - идет речь в сообщении.

Как отмечается, взрыв прогремел во время утренней молитвы в мечети города Гамбору в штате Борно, вблизи границы Нигерии с Камеруном.

По словам очевидцев, здание мечети в результате атаки было полностью разрушено.

Еще никто не взял на себя ответственность за нападение, но, как отмечает агентство, оно похоже на атаки группы джихадистов Боко Харам, которая часто использует смертников для нападения на общественные места.

Несмотря на неоднократные утверждения правительства и военных о том, что повстанцы потерпели поражение, Боко Харам продолжает осуществлять террористические атаки против военных и гражданских лиц.

Напомним, более 700 человек, похищенных исламистами Боко Харам, сбежали из плена на северо-востоке Нигерии.