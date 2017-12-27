В Эфиопии освободят всех политзаключенных

Планируется также закрыть тюрьму Майкелави, где, по данным правозащитников, применяются пытки.

Правительство Эфиопии намерено освободить всех заключенных, осужденных по политическим мотивам. Об этом сообщил журналистам премьер-министр страны Хайлемариам Десалень в среду, 3 января, после совещания между правящими партиями в Аддис-Абеба.

"Политические заключенные - как те, кому угрожает уголовное преследование, так и те, кто уже находится под стражей, - будут или помилованы, или их дела будут закрыты", - заявил глава эфиопского правительства. При этом он не назвал ни количество заключенных, ни дату освобождения, ни другие подробные детали.

Десалень также объявил о закрытии скандально известной тюрьмы Майкелави, где, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, применяются пытки. На ее месте должен появиться исторический музей. Тюрьма Майкелави существует со времен правления Временного военно-административного совета, который находился у власти с 1974 по 1987 год.

Правительство Эфиопии впервые официально признало наличие политзаключенных, отмечает информагентство AP. В конце 2015 года в стране начались антиправительственные протесты, которые длились несколько месяцев. По данным Human Rights Watch, протесты привели к сотням жертв. Кроме того, были взяты под стражу десятки тысяч человек, 2000 из которых до сих пор не вышли на свободу.

Источник: Русская служба DW