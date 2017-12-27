Появились первые жертвы шторма Элеонора в Европе
На западе Франции шторм Элеонора нанес значительный ущерб и привел к гибели одного человека.
Как сообщает Le Figaro, во Франции из-за падения дерева погиб лыжник на курорте в департаменте Морийон. Еще 15 человек получили травмы, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.
Семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения, порывы ветра достигают 147 км/час. Более 200 тысяч домов остаются без электричества, включая 30 тысяч в Парижском регионе.
В Бельгии шторм бушевал 2 января и утром 3 янврая с порывами ветра до 120 км/ч, сообщает Le Soir.
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Спасатели сейчас разбирают завалы деревьев и повреждены автомобили, возобновляют поставки электричества. В двух регионах из-за сильных дождей начались наводнения. На территории страны также находится "оранжевое" предупреждение.
Агентство DPA сообщает о последствиях шторма на северо-западе Германии, в нескольких районах были затоплены дороги.
В Нидерландах из-за шторма отменили около 200 авиарейсов, а поезда двигались с уменьшением скорости.
Сильные ветры привели к отключениям электроэнергии в Швейцарии, отменены авиарейсы в Цюрихе и Базеле. Тысячи хозяйств на озере Цюрих остались без электроэнергии из-за шторма, а на автострадах ветер опрокидывал грузовики.
Impresionantes inundaciones costeras #submersion esta ma~nana en #SaintMalo Francia— Ge'ol. Sergio Almaz'an (@chematierra) 3 января 2018 г.
Tormenta #Eleanor
Cr'editos: #Meteolafleche
Ene 3/2018 pic.twitter.com/2XCsMy4YBv
Ранее во Франции в результате шторма Кармен без электроснабжения остались почти 10 тысяч домохозяйств на западе страны.