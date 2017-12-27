Появились первые жертвы шторма Элеонора в Европе

Во Франции из-за падения дерева погиб лыжник.

На западе Франции шторм Элеонора нанес значительный ущерб и привел к гибели одного человека.

Как сообщает Le Figaro, во Франции из-за падения дерева погиб лыжник на курорте в департаменте Морийон. Еще 15 человек получили травмы, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.

Семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения, порывы ветра достигают 147 км/час. Более 200 тысяч домов остаются без электричества, включая 30 тысяч в Парижском регионе.

В Бельгии шторм бушевал 2 января и утром 3 янврая с порывами ветра до 120 км/ч, сообщает Le Soir.

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Спасатели сейчас разбирают завалы деревьев и повреждены автомобили, возобновляют поставки электричества. В двух регионах из-за сильных дождей начались наводнения. На территории страны также находится "оранжевое" предупреждение.

Агентство DPA сообщает о последствиях шторма на северо-западе Германии, в нескольких районах были затоплены дороги.

В Нидерландах из-за шторма отменили около 200 авиарейсов, а поезда двигались с уменьшением скорости.

Сильные ветры привели к отключениям электроэнергии в Швейцарии, отменены авиарейсы в Цюрихе и Базеле. Тысячи хозяйств на озере Цюрих остались без электроэнергии из-за шторма, а на автострадах ветер опрокидывал грузовики.

Ранее во Франции в результате шторма Кармен без электроснабжения остались почти 10 тысяч домохозяйств на западе страны.