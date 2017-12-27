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В Израиле предварительно одобрили смертную казнь для террористов

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Для того чтобы документ был окончательно принят, необходимо проведение еще трех раундов голосования.
В Израиле предварительно одобрили смертную казнь для террористов

Израильский кнессет в предварительном чтении одобрил законопроект о смертной казни для террористов. Документ поддержали 52 депутата, против выступили 49, сообщается на сайте парламента страны.

"К смертной казни будут присуждаться виновные в совершении террористических актов. Для вынесения смертного приговора будет достаточно мнения двух судей из трех каждой судебной инстанции. Вынесенный судом смертный приговор нельзя будет смягчить", – говорится в законопроекте.

Для того чтобы документ был окончательно принят, необходимо проведение еще трех раундов голосования.

Свою полную поддержку законопроекту также выразил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отметив, что документ не является прихотью властей страны, а за терроризм должна быть введена высшая мера наказания, поскольку теракт является военным преступлением. По его словам, террористы "должны чувствовать полную тяжесть закона".

Напомним, сейчас в Израиле действует смертная казнь по двум статьям - преступления против человечности и госизмена. В последний раз высшая мера наказания в этой стране применялась в 1962 году, когда был казнен нацистский преступник Адольф Эйхман.

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Теги: Израиль, казнь, парламент, смертная казнь
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Источник: korrespondent.net

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