Венгрия и Польша хотят расширить влияние в Евросоюзе

Премьер-министры отметили важную роль Вышеградской четверки в ЕС, а также подвергли критике миграционную политику Брюсселя.

Венгрия и Польша стремятся расширить свое влияние в Европейском Союзе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Матеушем Моравецким в Будапеште в среду, 3 января.

"Мы хотим играть более значительную роль", - заявил Орбан, говоря о месте в ЕС Венгрии и Польши, у которых, по его мнению, "есть видение будущего Европы".

Моравецкий, в свою очередь, в ходе своего первого зарубежного визита в 2018 году отметил большое значение для Евросоюза стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия). По его словам, эти государства готовы способствовать экономическому росту и поддержанию стабильности внутри ЕС. На предстоящем обсуждении общеевропейского бюджета на последующие 7 лет страны Вышеградской группы намерены отстаивать единую позицию, отметил Моравецкий.

Премьеры также затронули тему миграции, напомнив, что Польша и Венгрия, как и другие страны Вышеградской четверки, выступают против квот на распределение беженцев внутри ЕС. Глава венгерского правительства, в частности, заявил о "провале" миграционной политики Брюсселя.

Источник: Русская служба DW