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Габриэль за миротворцев ООН во всем Донбассе

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Если миссия будет размещена только на линии соприкосновения, то это будет "новой границей" в Украине.
Габриэль за миротворцев ООН во всем Донбассе
Getty Images

Мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве в среду, 3 января.

"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН, которая будет находиться на оккупированной территории, а не охранять только в виде немногочисленной группы представителей ОБСЕ", – сказал Габриэль.

По его словам, если миссия будет размещена только на линии соприкосновения, на чем настаивает Россия, то это будет "новой границей" в Украине.

Напомним, позиция России по вопросу контингента ООН на Донбассе заключается в том, что миротворцы должны поддерживать миссию ОБСЕ.

Украина исключает возможность участия России в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе. 

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Теги: Миротворцы, Германия, донбасс, миротворцы ООН, Зигмар Габриэль
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Источник: korrespondent.net

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