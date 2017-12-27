Габриэль за миротворцев ООН во всем Донбассе

Если миссия будет размещена только на линии соприкосновения, то это будет "новой границей" в Украине.

Мандат вооруженной миротворческой миссии ООН должен распространяться на всю территорию Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве в среду, 3 января.

"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН, которая будет находиться на оккупированной территории, а не охранять только в виде немногочисленной группы представителей ОБСЕ", – сказал Габриэль.

По его словам, если миссия будет размещена только на линии соприкосновения, на чем настаивает Россия, то это будет "новой границей" в Украине.

Напомним, позиция России по вопросу контингента ООН на Донбассе заключается в том, что миротворцы должны поддерживать миссию ОБСЕ.

Украина исключает возможность участия России в будущей миротворческой миссии ООН на Донбассе.