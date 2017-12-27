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В Британии задержаны шесть неонацистов по подозрению в терроризме

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Задержанные давно находились в поле зрения правоохранителей Западного Мидленда.
Британские полицейские и члены движения National Action
Британские полицейские и члены движения National Action
Getty Images

Подразделение полиции Западного Мидленда по борьбе с терроризмом в среду, 3 января, задержало шесть человек, предположительно являющихся членами крайне правого неонацистского движения National Action. Все они заключены под стражу на 48 часов в соответствии со статьей 41 британского Акта о терроризме 2000 года.

Пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 21 до 37 лет на протяжении длительного времени находились в поле зрения правоохранительных органов. Полицейская операция была тщательно скоординированная и не представляла угрозы для общественной безопасности, пишет газета Birmingham Mail.

В декабре 2016 года британские власти признали National Action запрещенной организацией после того, как та приветствовала убийство политика Лейбористской партии Великобритании Джо Кокс, выступавшей за сохранение членства страны в ЕС.

Ранее ряд британских военнослужащих предстал перед судом по обвинениям в связях с этой неонацистской группировкой.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Британия, Неонацизм, Англия, Великобритания, задержание, неонацисти
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Источник: korrespondent.net

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