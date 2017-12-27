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Манафорт подал иск против спецпрокурора Мюллера

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Ранее Роберт Мюллер обвинил политтехнолога в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины.
Американский политтехнолог Пол Манафорт
Американский политтехнолог Пол Манафорт
Getty Images

Экс-глава президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт обвинил руководство Минюста США в превышении полномочий и потребовал ограничить полномочия спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в американские выборы. Об этом говорится в иске Манафорта, поданном в суд 3 января, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Мюллер обвинил Манафорта и его бывшего партнера по бизнесу Рика Гейтса в заговоре против интересов США, отмывании денег, введении правительства в заблуждение и нарушении других законов.

Политтехнолог в своем иске просит суд признать, что первый замглавы министерства юстиции Род Розенстайн превысил полномочия, когда дал Мюллеру возможность расследовать побочные дела, помимо его основной обязанности - поиска свидетельств российского вмешательства в выборы президента США.

Манафорт утверждает, что Розенстайн не имел на это права. Кроме того он обвиняет спецпрокурора в том, что тот превысил полномочия, когда завел дело против Манафорта и Гейтса.

Экс-руководитель предвыборного штаба Трампа требует у суда "издать решение, которое помешает господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении", говорится в иске.
 
Ранее сообщалось, что спецпрокурор собрал по делу Манафорта и Гейтса более 400 тысяч документов.
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Теги: США, суд, Минюст, иск, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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