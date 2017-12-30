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В Кабуле смертник атаковал полицейских

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Теракт забрал жизни по меньшей мере 20 человек.
В Кабуле смертник подорвал себя
В Кабуле смертник подорвал себя
Тolonews

В афганской столице Кабуле по меньшей мере 20 человек убиты и ранены после нападения террориста-смертника. Об этом в четверг, 4 января, сообщает Reuters.

Смертник взорвал себя, подойдя к группе силовиков, которые проводили операцию против незаконной торговли наркотиками и алкоголем в районе Кабула, который находится неподалеку от посольства США.

Напомним, ранее в Кабуле террорист-смертник в мечети привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли не менее 30 человек.

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Теги: Афганистан, теракт, взрыв, Кабул, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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