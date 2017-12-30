В Кабуле смертник атаковал полицейских

Теракт забрал жизни по меньшей мере 20 человек.

В афганской столице Кабуле по меньшей мере 20 человек убиты и ранены после нападения террориста-смертника. Об этом в четверг, 4 января, сообщает Reuters.

Смертник взорвал себя, подойдя к группе силовиков, которые проводили операцию против незаконной торговли наркотиками и алкоголем в районе Кабула, который находится неподалеку от посольства США.

Напомним, ранее в Кабуле террорист-смертник в мечети привел в действие взрывное устройство, в результате чего погибли не менее 30 человек.