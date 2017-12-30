В США из-за непогоды погибли 16 человек

В результате сильных снегопадов, ураганного ветра и мороза американские города буквально парализованы.

В США из-за похолодания погибли по меньшей мере 16 человек USA.One

В США в связи с резким похолоданием на текущей неделе погибли по меньшей мере 16 человек. Об этом в четверг, 4 января, сообщает CNN.

По данным СМИ, шесть смертей зарегистрированы в штате Висконсин, четыре – в Техасе, три – в Северной Каролине и по одной в Мичигане, Миссури и Северной Дакоте.

Отмечается, что в результате сильных снегопадов, ураганного ветра и мороза американские города буквально парализованы – отменены 3 100 рейсов, сотни школ закрыты, а полки продуктовых магазинов опустели.

Согласно прогнозам, к концу этой недели на северо-востоке США будет холоднее, чем на Марсе. Температура воздуха местами опустится до почти -40 градусов по Цельсию. Несколько дней назад на Марсе была зарегистрирована температура -18 по Цельсию.

Напомним, ранее сообщалось, что в самом южном американском штате Флорида впервые за почти 29 лет выпал снег.