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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за непогоды

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Временно приостановлены полеты.
Рекордные морозы сковали США
Рекордные морозы сковали США
Reuters (архив)
 
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями.
 
"Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями", – написал он в Twitter.
 
Из-за сильного ветра и плохой видимости международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу.
 
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 января, может выпасть до 7,5 сантиметра снега, возможно образование наледи. Температура воздуха опустится ниже минус 9 градусов.

Во Флориде впервые за почти 29 лет выпал снег
 
Напомним, в США из-за морозов и снегопадов на текущей неделе погибли 16 человек.
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Теги: США, Нью-Йорк, морозы, чрезвычайное положение
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Источник: korrespondent.net

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