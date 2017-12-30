В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за непогоды

Временно приостановлены полеты.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями.

"Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями", – написал он в Twitter.

Из-за сильного ветра и плохой видимости международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу.





Во Флориде впервые за почти 29 лет выпал снег По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 января, может выпасть до 7,5 сантиметра снега, возможно образование наледи. Температура воздуха опустится ниже минус 9 градусов.