В США украинская фотомодель впала в кому после ДТП

Авария произошла в Лос-Анджелесе еще на Новый год, но о том, что среди пострадавших есть украинки, стало известно только сейчас.

Украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордано тяжело травмированы в результате ДТП, произошедшего 1 января в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщил друг пострадавших Кирилл Лопата в Facebook.

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“Друзья! Новый год начался с неприятной новости. Мои подруги попали в жуткую аварию. Одна из них Bambi Liz Kuzmenko. Она очень сильно пострадала, состояние сейчас критическое. Черепномозговые травмы, переломы костей лица, печень повреждена, и многое другое“, - отметил Кирилл Лопата.

По его словам, Елизавета Кузьменко находится в коме. При этом он указал номера банковской карты и контакты, чтобы собрать средства - “надо помочь ее маме улететь в Штаты, чтобы ухаживать за Лизой“.

Всего в результате этой аварии, были госпитализированы шесть человек. Пятеро из них ехали на одном такси.

Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, сообщает CBS Los Angeles

“Пьяный водитель черного внедорожника Mercedes въехал в такси Uber Toyota Prius. В результате столкновения авто перевернулось на крышу. Несмотря на это водитель смог вылезти из Mercedes и убежать, но его задержали свидетели ДТП“, - говорится в сообщении.

Относительно того, что известно о фотомодели Елизавете Кузьменко. Лиза родилась в Чернигове и учится в Киевском национально-торгово экономическом университете. На своей странице в соцсети “Вконтакте“ в основном она постит откровенные фотографии. Стоит отметить, что девушка держит себя на грани анорексии - ее вес 35 килограммов.

Девушка очень изтощена vk.com/Bambi Liz Kuzmenko

Также Кузьменко откровенно признается в сети в своей бисексуальности.