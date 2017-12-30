В США украинская фотомодель впала в кому после ДТП
Украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордано тяжело травмированы в результате ДТП, произошедшего 1 января в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщил друг пострадавших Кирилл Лопата в Facebook.
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“Друзья! Новый год начался с неприятной новости. Мои подруги попали в жуткую аварию. Одна из них Bambi Liz Kuzmenko. Она очень сильно пострадала, состояние сейчас критическое. Черепномозговые травмы, переломы костей лица, печень повреждена, и многое другое“, - отметил Кирилл Лопата.
По его словам, Елизавета Кузьменко находится в коме. При этом он указал номера банковской карты и контакты, чтобы собрать средства - “надо помочь ее маме улететь в Штаты, чтобы ухаживать за Лизой“.
Относительно того, что известно о фотомодели Елизавете Кузьменко. Лиза родилась в Чернигове и учится в Киевском национально-торгово экономическом университете. На своей странице в соцсети “Вконтакте“ в основном она постит откровенные фотографии. Стоит отметить, что девушка держит себя на грани анорексии - ее вес 35 килограммов.
Также Кузьменко откровенно признается в сети в своей бисексуальности.