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В США украинская фотомодель впала в кому после ДТП

Комментариев: 1
Авария произошла в Лос-Анджелесе еще на Новый год, но о том, что среди пострадавших есть украинки, стало известно только сейчас.
Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия
Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия

Украинская модель Елизавета Кузьменко и фотограф Наталья Кордано тяжело травмированы в результате ДТП, произошедшего 1 января в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщил друг пострадавших Кирилл Лопата в Facebook.

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“Друзья! Новый год начался с неприятной новости. Мои подруги попали в жуткую аварию. Одна из них Bambi Liz Kuzmenko. Она очень сильно пострадала, состояние сейчас критическое. Черепномозговые травмы, переломы костей лица, печень повреждена, и многое другое“, - отметил Кирилл Лопата.

По его словам, Елизавета Кузьменко находится в коме.  При этом он указал номера банковской карты и контакты, чтобы собрать средства - “надо помочь ее маме улететь в Штаты, чтобы ухаживать за Лизой“.

Всего в результате этой аварии, были госпитализированы шесть человек. Пятеро из них ехали на одном такси.
 
Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, сообщает CBS Los Angeles.
 
“Пьяный водитель черного внедорожника Mercedes въехал в такси Uber Toyota Prius. В результате столкновения авто перевернулось на крышу. Несмотря на это водитель смог вылезти из Mercedes и убежать, но его задержали свидетели ДТП“, - говорится в сообщении.

Относительно того, что известно о фотомодели Елизавете Кузьменко. Лиза родилась в Чернигове и учится в Киевском национально-торгово экономическом университете. На своей странице в соцсети “Вконтакте“ в основном она постит  откровенные фотографии. Стоит отметить, что девушка держит себя на грани анорексии - ее вес 35 килограммов.

Девушка очень изтощена
Девушка очень изтощена
vk.com/Bambi Liz Kuzmenko

Также Кузьменко откровенно признается в сети в своей бисексуальности.

Лиза находится на грани анорексии
Лиза находится на грани анорексии
vk.com/Bambi Liz Kuzmenko

Напомним, 8 сентября в центре Киева возле Бессарабского рынка взорвался автомобиль, в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури - боец ​​чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура. 9 сентября в СМИ появилась информация о том, что в авто в момент взрыва находилась модель Наталья Кошель.
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Теги: авария, фотомодель, ДТП, США
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Комментариев (1)
Дмитрий    05.01.2018, 11:30
Оценка:  0
Дмитрий
Кирил вы космонавт как написано в профиле?Где летаете?..
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