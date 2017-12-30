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В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы

Спецтема: Дело Саакашвили
Комментариев: 2
В Тбилиси суд заочно вынес экс-президенту Грузии приговор по обвинению в злоупотреблении служебным положением.
Саакашвили в Грузии проходит по делу Сандро Гиргвлиани
Саакашвили в Грузии проходит по делу Сандро Гиргвлиани
УНИАН

В Грузии суд заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Приговор судья Тбилисского горсуда Георгий Аревадзе огласил 5 января, сообщает Грузия Online.

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“Судья признал Саакашвили виновным и приговорил к лишению свободы сроком на три года“, - говорится в сообщении.

Саакашвили проходит по делу Сандро Гиргвлиани. Согласно следствию, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

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Напомним, 3 января Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы ГПУ в отношении Михаила Саакашвили на 11 января. 28 декабря Апелляционный суд Киева оставил под арестом до 31 января соратника Саакашвили Севериона Дангадзе.

В сентябре заместитель главы Минюста Денис Чернышев говорил, что пока в Грузии Саакашвили не вынесли приговор, оснований для экстрадиции нет. 

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Теги: Саакашвили, Грузия, суд, приговор
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Комментариев (2)
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seny    05.01.2018, 10:51
Оценка:  +1
seny
в Грузии приговорили, а отбывать срок будет видимо в Киеве, на Майдане...
Интeллігент    05.01.2018, 10:43
Оценка:  +1
Интeллігент
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