В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы

В Тбилиси суд заочно вынес экс-президенту Грузии приговор по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Саакашвили в Грузии проходит по делу Сандро Гиргвлиани УНИАН

В Грузии суд заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Приговор судья Тбилисского горсуда Георгий Аревадзе огласил 5 января, сообщает Грузия Online.

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“Судья признал Саакашвили виновным и приговорил к лишению свободы сроком на три года“, - говорится в сообщении.

Саакашвили проходит по делу Сандро Гиргвлиани. Согласно следствию, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

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Напомним, 3 января Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение жалобы ГПУ в отношении Михаила Саакашвили на 11 января. 28 декабря Апелляционный суд Киева оставил под арестом до 31 января соратника Саакашвили Севериона Дангадзе.

В сентябре заместитель главы Минюста Денис Чернышев говорил, что пока в Грузии Саакашвили не вынесли приговор, оснований для экстрадиции нет.