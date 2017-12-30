Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в Кабуле

Комментариев: 0
От взрыва погибли 11 человек, еще 25 были ранены и доставлены в больницу.
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
ajel.sa

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле в четверг, 4 января, в результате которого погибли 11 человек и 25 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Заявление террористов появилось в их информационном агентстве Amaq, в котором говорилось, что ИГИЛ несет ответственность. В Министерстве здравоохранения уточнили, что от взрыва погибли 11 человек, еще 25 были ранены и доставлены в больницу. 

По предварительной версии, террорист был в полицейской или военной форме. Он обратился к сотрудникам службы безопасности и взорвал жилет.

Напомним, в афганской столице Кабуле смертник атаковал полицейских.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Афганистан, теракт, Кабул, афганцы, ИГИЛ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь