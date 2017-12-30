Болгарские сепаратисты хотят присоединить три региона к Румынии

В трех регионах Болгарии, Видин, Враца и Монтана планируется проведение голосования за отделение и присоединение территорий к Румынии.

Организатор акции протеста и инициатор сбора подписей Борис Каменов рассказал, что одной из причин такой инициативы является высокий уровень коррупции.

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Отвечая на вопрос, почему северо-западные регионы хотят стать частью Румынии, Каменов заявил, что румынская судебная система и борьба с коррупцией гораздо эффективнее болгарской.

“Их судебная система гораздо более демократична и реформирована“, - сказал Каменов.

Читай также: В Македонии приняли второй официальный язык Также местные сепаратисты заявили, что их не устраивает уровень безработицы в этих трех регионах, поэтому люди уезжают в поисках работы. Также местные сепаратисты заявили, что их не устраивает уровень безработицы в этих трех регионах, поэтому люди уезжают в поисках работы.

Борис Каменов сообщил, что вопрос о присоединении к Румынии будет ставиться после обретения независимости от Софии.

“На северо-западе мы, как известно, являемся бойцами“, - отметил он, напомнив, что именно местное население в свое время восстало против Османской империи.