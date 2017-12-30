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Болгарские сепаратисты хотят присоединить три региона к Румынии

Комментариев: 1
Жители выступают против безработицы и коррупции.
Отделения требуют жители Видина, Враца и Монтана
Отделения требуют жители Видина, Враца и Монтана
nova.bg
В трех регионах Болгарии, Видин, Враца и Монтана планируется проведение голосования за отделение и присоединение территорий к Румынии.
 
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на болгарский канал Нова.
 

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Организатор акции протеста и инициатор сбора подписей Борис Каменов рассказал, что одной из причин такой инициативы является высокий уровень коррупции.
 
Отвечая на вопрос, почему северо-западные регионы хотят стать частью Румынии, Каменов заявил, что румынская судебная система и борьба с коррупцией гораздо эффективнее болгарской.
 
“Их судебная система гораздо более демократична и реформирована“, - сказал Каменов.
 

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Также местные сепаратисты заявили, что их не устраивает уровень безработицы в этих трех регионах, поэтому люди уезжают в поисках работы.
 
Борис Каменов сообщил, что вопрос о присоединении к Румынии будет ставиться после обретения независимости от Софии. 
 
“На северо-западе мы, как известно, являемся бойцами“, - отметил он, напомнив, что именно местное население в свое время восстало против Османской империи.
 
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Теги: Бролгария, сепаратизм, Румыния, коррупция, безработица
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Комментариев (1)
Dead_Nikolo    05.01.2018, 11:31
Оценка:  +1
Dead_Nikolo
Ой, Болгария недавно отказалась поднимать вопрос в ЕС об отмене санкций против роисси, так сразу парочка регионов решили отделится, соупадение?
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