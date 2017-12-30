Болгарские сепаратисты хотят присоединить три региона к Румынии
Жители выступают против безработицы и коррупции.
В трех регионах Болгарии, Видин, Враца и Монтана планируется проведение голосования за отделение и присоединение территорий к Румынии.
Читай также: Мадрид предъявил обвинения еще трем сепаратистским лидерам КаталонииОрганизатор акции протеста и инициатор сбора подписей Борис Каменов рассказал, что одной из причин такой инициативы является высокий уровень коррупции.
Отвечая на вопрос, почему северо-западные регионы хотят стать частью Румынии, Каменов заявил, что румынская судебная система и борьба с коррупцией гораздо эффективнее болгарской.
“Их судебная система гораздо более демократична и реформирована“, - сказал Каменов.
Читай также: В Македонии приняли второй официальный языкТакже местные сепаратисты заявили, что их не устраивает уровень безработицы в этих трех регионах, поэтому люди уезжают в поисках работы.
Борис Каменов сообщил, что вопрос о присоединении к Румынии будет ставиться после обретения независимости от Софии.
“На северо-западе мы, как известно, являемся бойцами“, - отметил он, напомнив, что именно местное население в свое время восстало против Османской империи.
Напомним, 2 января президент Болгарии наложил вето на антикоррупционный закон.