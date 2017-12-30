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В Болгарии сепаратисты требуют отделения трех регионов

Комментариев: 4
Инициаторы хотят присоединиться к Румынии.
В трех регионах Болгарии хотят провести референдум об отделении
В трех регионах Болгарии хотят провести референдум об отделении
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На северо-западе Болгарии сепаратисты собираются провести референдум об отделении трех регионов - Видин, Враца и Монтана. После обретения независимости они планируют присоединиться к Румынии. Об этом сообщает болгарский канал Нова.

Организатор акции протеста и инициатор сбора подписей Борис Каменов рассказал, что одной из причин такой инициативы является высокий уровень коррупции. Отвечая на вопрос, почему северо-западные регионы хотят стать частью Румынии, Каменов заявил, что румынская судебная система и борьба с коррупцией гораздо эффективнее чем болгарская.

"Их судебная система гораздо демократичнее и реформированей", - сказал он.

"На северо-западе мы, как известно, являются бойцами", - отметил он, напомнив, что местное население организовало восстание против Османской империи.

Также местные сепаратисты заявили, что их не устраивает уровень безработицы в этих трех регионах, поэтому люди уезжают в другие области в поисках работы.

Борис Каменов сообщил, что как только эти регионы получат независимость от Болгарии, они обратятся к Румынии с предложением о присоединении.

Ранее президент Болгарии наложил вето на антикоррупционный закон.

Напомним, премьер Болгарии выступил за снятие санкций с РФ.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Румыния, Болгария, сепаратизм, референдум, сепаратисты
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Источник: ТСН.ua

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Комментариев (4)
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БРОКЕР2016    05.01.2018, 11:21
Оценка:  -1
БРОКЕР2016
дозаигрывались с кремлём - а теперь выкусите
Михрюточка    05.01.2018, 11:08
Оценка:  -2
Михрюточка
...мешканці регіонів подивились що уряд проросійський тай подумали, підем шляхом росії, відокремимся від проросійського уряду і підем до проевропейського, як на мене це не вирішення проблеми в своїй країні, а втеча від існуючих проблем, у нас в країні в останні роки корупція побила всі рекорди.
БЕЗУМЕЦ    05.01.2018, 10:52
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ
Коррупция в России больше чем в любой стране Европы и никто не отсоединяется. Отделение территории по причине существования коррупции - преступная демагогия.
Интeллігент    05.01.2018, 10:44
Оценка:  -3
Интeллігент
Чья рука?
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