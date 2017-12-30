Индус в самолете чуть не изнасиловал спящую девушку

Мужчине предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах.

Во время полета рейсом авиакомпании Spirit Airlines индус Прабху Рамамурти попытался изнасиловать попутчицу. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Detroit Free Press.

По прилету в Детройт мужчина был арестован за попытку изнасилования.

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Это произошло 3 января. 22-летняя девушка спала в кресле, и проснулась от того, что в ее нижнем белье энергично орудовала мужская рука, при этом рубашка и брюки оказались расстегнуты.

В суде бортпроводники подтвердили, что пострадавшая “выглядела расстроенной и плакала“.

Агентам ФБР Рамамурти заявил, что сам спал, когда девушка уснула у него на коленях. Позже он сообщил, что сумел лишь частично расстегнуть молнию на штанах потерпевшей, и это помешало ему залезть еще глубже в ее трусы.

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Задержанному мужчине предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, он взят под стражу.

Напомним, 21 декабря в Швеции парламент принял законопроект о защите женщин от насилия, согласно которому мужчина обязан перед сексом получить согласие со стороны женщины. Ранее, 3 декабря, египетского юриста Набиха аль-Вахша приговорили к штрафу и трем годам лишения свободы за заявление в телеэфире о том, что женщин, которые носят рваные джинсы, следует наказывать изнасилованием.