Индус в самолете чуть не изнасиловал спящую девушку
Во время полета рейсом авиакомпании Spirit Airlines индус Прабху Рамамурти попытался изнасиловать попутчицу. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Detroit Free Press.
По прилету в Детройт мужчина был арестован за попытку изнасилования.
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Это произошло 3 января. 22-летняя девушка спала в кресле, и проснулась от того, что в ее нижнем белье энергично орудовала мужская рука, при этом рубашка и брюки оказались расстегнуты.
В суде бортпроводники подтвердили, что пострадавшая “выглядела расстроенной и плакала“.
Агентам ФБР Рамамурти заявил, что сам спал, когда девушка уснула у него на коленях. Позже он сообщил, что сумел лишь частично расстегнуть молнию на штанах потерпевшей, и это помешало ему залезть еще глубже в ее трусы.
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Задержанному мужчине предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах, он взят под стражу.
Напомним, 21 декабря в Швеции парламент принял законопроект о защите женщин от насилия, согласно которому мужчина обязан перед сексом получить согласие со стороны женщины. Ранее, 3 декабря, египетского юриста Набиха аль-Вахша приговорили к штрафу и трем годам лишения свободы за заявление в телеэфире о том, что женщин, которые носят рваные джинсы, следует наказывать изнасилованием.