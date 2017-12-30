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В Египте упал воздушный шар, есть жертвы

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Пилот не справился с управлением из-за сильного ветра.
На юге Египта упал воздушный шар с туристами
На юге Египта упал воздушный шар с туристами
gate.ahram

Воздушный шар с туристами упал в египетском городе Луксор. В результате аварии один человек погиб, еще семеро ранены, сообщает RT.

Погибший турист был гражданином США, гражданство пострадавших уточняется. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сообщается, что авария произошла из-за сильных порывов ветра. Пилот воздушного шара не справился с управлением.

Напомним, ранее воздушный шар упал в Турции.

Ранее воздушный шар упал в ОАЭ, пострадали шесть людей.

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Теги: авиакатастрофа, смерть, Египет, авария, воздушный шар
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Источник: korrespondent.net

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