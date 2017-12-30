В Египте упал воздушный шар, есть жертвы
Пилот не справился с управлением из-за сильного ветра.
Воздушный шар с туристами упал в египетском городе Луксор. В результате аварии один человек погиб, еще семеро ранены, сообщает RT.
Погибший турист был гражданином США, гражданство пострадавших уточняется. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
Сообщается, что авария произошла из-за сильных порывов ветра. Пилот воздушного шара не справился с управлением.
Напомним, ранее воздушный шар упал в Турции.
Ранее воздушный шар упал в ОАЭ, пострадали шесть людей.
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