Вокруг тела мужчины стоят люди с автоматами. Кто-то снимает все происходящее на профессиональную камеру, как телевизионщики.

Люди с оружием и в камуфляже привезли в село тело мужчины скриншот

В Сети появилось видео, как тело Хамзата Баймурадова, предположительного убийцы полицейского, привезли на площадь села Автуры в Чечне.

Об этом сообщает Дождь.

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Накануне, как рассказали в МВД Чечни, начальник местного отделения полиции из Шалинского района Абубакар Устарханов был убит, когда выходил из продуктового магазина выстрелом в спину.

Затем на сайте ведомства появилось сообщение, что подозреваемый в убийстве полицейского, ранее судимый 27-летний житель села Автуры Хамзат Баймурадов был “обнаружен и блокирован“ на окраине этого села.

Далее произошла перестрелка между подозреваемым и силовиками, подробности которой не уточняются.

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“Пострадавших при нейтрализации Баймурадова среди личного состава органов внутренних дел и УФСВНГ РФ по ЧР нет“, - заявили в МВД.

На видео много людей с оружием, двое снимают на профессиональные камеры. За полицейским или военным кордоном стоят простые жители поселка.

В Чечне труп убийцы полицейского выкинули на площади 0:00 / 00:34

По информации Кавказского узла, Баймурадов ранее работал в МВД и впоследствии был осужден за пособничество боевикам. О семье преступника ничего не известно.

Власти этот видеоролик пока что никак не комментировали.

Напомним, что в декабре полицию Грозного возглавил младший лейтенант Хас-Магомед Кадыров. В Чечне отказываются говорить, является ли он родственником Рамзана.