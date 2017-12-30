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В Чечне труп убийцы полицейского выкинули на площади

Комментариев: 8
Вокруг тела мужчины стоят люди с автоматами. Кто-то снимает все происходящее на профессиональную камеру, как телевизионщики.
Люди с оружием и в камуфляже привезли в село тело мужчины
Люди с оружием и в камуфляже привезли в село тело мужчины
скриншот

В Сети появилось видео, как тело Хамзата Баймурадова, предположительного убийцы полицейского, привезли на площадь села Автуры в Чечне.

Об этом сообщает Дождь.

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Накануне, как рассказали в МВД Чечни, начальник местного отделения полиции из  Шалинского района Абубакар Устарханов был убит, когда выходил из продуктового магазина выстрелом в спину.

Затем на сайте ведомства появилось сообщение, что подозреваемый в убийстве полицейского, ранее судимый 27-летний житель села Автуры Хамзат Баймурадов был “обнаружен и блокирован“ на окраине этого села.

Далее произошла перестрелка между подозреваемым и силовиками, подробности которой не уточняются.

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“Пострадавших при нейтрализации Баймурадова среди личного состава органов внутренних дел и УФСВНГ РФ по ЧР нет“, - заявили в МВД.

На видео много людей с оружием, двое снимают на профессиональные камеры. За полицейским или военным кордоном стоят простые жители поселка.

В Чечне труп убийцы полицейского выкинули на площади
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По информации Кавказского узла, Баймурадов ранее работал в МВД и впоследствии был осужден за пособничество боевикам. О семье преступника ничего не известно.

Власти этот видеоролик пока что никак не комментировали.

Напомним, что в декабре полицию Грозного возглавил младший лейтенант Хас-Магомед Кадыров. В Чечне отказываются говорить, является ли он родственником Рамзана.

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Теги: Чечня, убийство, Россия, полиция, боевики
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Комментариев (7)
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direktor_b    05.01.2018, 20:09
Оценка:  +6
direktor_b
Картина современной Росии...
fulminate    05.01.2018, 19:07
Оценка:  +9
fulminate
Хорошо хоть к лошади не привязали и не таскали пока кожа не сдереться. То несовершеннолетних выдают замуж взамен на десяток баранов. То труп на площади выставляют на показ. Шокирующая азия. Любители русского мира, славяне (как вас там еще?), посмотрите на своих новых братьев...
Сквозняк    05.01.2018, 18:43
Оценка:  +8
Сквозняк
Дикари, власть поменяется, ихние трупы так по площадям будут валяться.
Хитрый-Лис    05.01.2018, 18:41
Оценка:  +6
Хитрый-Лис
А что же вы хотели улсус он и есть улус - варвары РФ.
Woodbrother    05.01.2018, 17:47
Оценка:  +12
Woodbrother
Поганый русский мир.
Колишній-східняк    05.01.2018, 17:39
Оценка:  +18
Колишній-східняк
Какое-то средневековье...
МаксимУм    05.01.2018, 17:48
Оценка:  +14
МаксимУм
Среднеросисье...
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