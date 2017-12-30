В Чечне труп убийцы полицейского выкинули на площади
В Сети появилось видео, как тело Хамзата Баймурадова, предположительного убийцы полицейского, привезли на площадь села Автуры в Чечне.
Об этом сообщает Дождь.
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Накануне, как рассказали в МВД Чечни, начальник местного отделения полиции из Шалинского района Абубакар Устарханов был убит, когда выходил из продуктового магазина выстрелом в спину.
Затем на сайте ведомства появилось сообщение, что подозреваемый в убийстве полицейского, ранее судимый 27-летний житель села Автуры Хамзат Баймурадов был “обнаружен и блокирован“ на окраине этого села.
Далее произошла перестрелка между подозреваемым и силовиками, подробности которой не уточняются.
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“Пострадавших при нейтрализации Баймурадова среди личного состава органов внутренних дел и УФСВНГ РФ по ЧР нет“, - заявили в МВД.
На видео много людей с оружием, двое снимают на профессиональные камеры. За полицейским или военным кордоном стоят простые жители поселка.
По информации Кавказского узла, Баймурадов ранее работал в МВД и впоследствии был осужден за пособничество боевикам. О семье преступника ничего не известно.
Власти этот видеоролик пока что никак не комментировали.
Напомним, что в декабре полицию Грозного возглавил младший лейтенант Хас-Магомед Кадыров. В Чечне отказываются говорить, является ли он родственником Рамзана.