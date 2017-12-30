Макрон: У Турции нет шансов вступить в ЕС

Президент Франции призвал Анкару соблюдать принципы правового государства.

На сегодняшний день у Турции нет шансов на прогресс в переговорах о вступлении в Евросоюз. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже.

Последние события в Турции и решения, принятые руководством страны, делают невозможным какой-бы то ни было прогресс в начавшемся процессе по присоединению Турции к ЕС, заявил Макрон.

По словам главы французского государства, он провел с Эрдоганом откровенную беседу. Вместе с тем Макрон не исключил развития отношений между ЕС и Турцией "в форме сотрудничества, партнерства".

Эрдоган в свою очередь заявил, что ожидание в очереди на вступление в Евросоюз "утомило" Анкару.

"Невозможно постоянно просить о вступлении в Евросоюз", – сказал Эрдоган, напомним, что Турция получила официальный статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году.

Макрон также выразил обеспокоенность судьбой арестованных в Турции журналистов, а также профессоров и студентов Галатасарайского университета, которые ранее подписались под открытым письмом с критикой политики Анкары в отношении курдов. Глава Елисейского дворца призвал Эрдогана соблюдать основные права и свободы граждан.

Демократические страны должны не только бороться с терроризмом, но также "стоять на защите принципов правового государства", добавил Макрон. Эрдоган на это ответил, что "у террора и терроризма есть садовники", то есть "люди, которые считаются идеологами" и "орошают посевы своими колонками в газетах".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее канцлер Австрии Себастьяна Курц заявил, что необходимо прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС. По его мнению, эта страна не может стать членом Евросоюза в связи с политическим курсом нынешних властей.

Источник: Русская служба Deutsche Welle