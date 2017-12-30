В Китае из-за снегопадов погибли 13 человек

В пяти китайских провинциях более 200 домов оказались разрушенными.

Тринадцать человек стали жертвами сильных снегопадов в китайской провинции Аньхой на востоке страны за период с 3 по 5 января. Об этом сообщает Синьхуа.

Отмечается, что под натиском стихии в пяти китайских провинциях более 200 домов оказались разрушенными, еще около 400 повреждены. Власти эвакуируют местных жителей.

Также пострадали и сельскохозяйственные угодья. Прямой экономический ущерб власти оценивают в сумму свыше 500 млн юаней (около 80 млн долларов).

Стихия также привела к нарушению движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в американском штате Флорида впервые за почти 30 лет выпал снег. Из-за резкого похолодания в США погибли около 20 человек.

Власти Нью-Йорка объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями.