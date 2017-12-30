США заморозили помощь палестинским беженцам - СМИ

Трансфер отложили из-за негативной реакции палестинцев на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Власти США заморозили выплату 125 миллионов долларов финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР), сообщил израильский телеканал 10.tv со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что речь идет о сумме, которая составляет треть ежегодной финансовой помощи США для БАПОР.

По информации израильского телеканала, трансфер должен был состояться 1 января, однако его отложили из-за негативной реакции палестинцев на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Источники телеканала указали, что США уведомили ООН о возможном увеличении замороженной суммы до 180 миллионов долларов, которое рассматривает Трамп.

По имеющимся данным, в Белом доме обсудили вариант сокращения финансовой помощи организации, но "окончательное решение" по этому вопросу пока не приняли.

По словам высокопоставленных чиновников из окружения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив одобряет сокращение финансовой помощи Палестинской администрации, однако выступает против сокращения помощи БАПОР, которая действует и в Израиле.

По мнению западных дипломатов, замораживание или сокращение большой части финансовой помощи станет "катастрофой" для БАПОР и может привести к "опасным последствиям" для лагерей палестинских беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане.

Ранее Трамп усомнился в целесообразности финаносовой помощи США Палестине, когда эта страна не хочет вести мирные переговоры с Израилем.

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