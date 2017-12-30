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США заморозили помощь палестинским беженцам - СМИ

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Трансфер отложили из-за негативной реакции палестинцев на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
Белый дом
Белый дом
Getty Images

Власти США заморозили выплату 125 миллионов долларов финансовой помощи Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР), сообщил израильский телеканал 10.tv со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что речь идет о сумме, которая составляет треть ежегодной финансовой помощи США для БАПОР.

По информации израильского телеканала, трансфер должен был состояться 1 января, однако его отложили из-за негативной реакции палестинцев на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Источники телеканала указали, что США уведомили ООН о возможном увеличении замороженной суммы до 180 миллионов долларов, которое рассматривает Трамп.

По имеющимся данным, в Белом доме обсудили вариант сокращения финансовой помощи организации, но "окончательное решение" по этому вопросу пока не приняли.

По словам высокопоставленных чиновников из окружения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив одобряет сокращение финансовой помощи Палестинской администрации, однако выступает против сокращения помощи БАПОР, которая действует и в Израиле.

По мнению западных дипломатов, замораживание или сокращение большой части финансовой помощи станет "катастрофой" для БАПОР и может привести к "опасным последствиям" для лагерей палестинских беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане.

Ранее Трамп усомнился в целесообразности финаносовой помощи США Палестине, когда эта страна не хочет вести мирные переговоры с Израилем.

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Теги: США, Палестина, беженцы, арабо-израильский конфликт, помощь, финансирование, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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