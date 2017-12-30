Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией

Американский лидер настаивает на сговоре между ФБР и Россией.

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре с ФБР и Россией". Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Теперь, когда подтверждается, что утверждения о (моем) сговоре с Россией - сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон ФБР/Россия, СМИ, распространяющие фейковые новости, и эта новая "липовая" книга без разбору атакуют по всем возможным фронтам. Лучше бы попытались выиграть выборы. Печально!", - отметил Трамп.

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.

Напомним, под "липовой книгой" президент США имеет в виду вышедшую 5 января работу Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". В ней, в частности, упоминается, что Трамп не был готов к своей победе на выборах.

Как сообщал Корреспондент.net, по поводу вмешательства России в президентские выборы США расследование ведет ФБР и несколько комитетов в Конгрессе, а в мае 2017 года был назначен специальный советник для расследования связей Трампа с Москвой.