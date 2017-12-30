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Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией

Комментариев: 1
Американский лидер настаивает на сговоре между ФБР и Россией.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре с ФБР и Россией". Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Теперь, когда подтверждается, что утверждения о (моем) сговоре с Россией - сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон ФБР/Россия, СМИ, распространяющие фейковые новости, и эта новая "липовая" книга без разбору атакуют по всем возможным фронтам. Лучше бы попытались выиграть выборы. Печально!", - отметил Трамп.

Напомним, под "липовой книгой" президент США имеет в виду вышедшую 5 января работу Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". В ней, в частности, упоминается, что Трамп не был готов к своей победе на выборах.

Как сообщал Корреспондент.net, по поводу вмешательства России в президентские выборы США расследование ведет ФБР и несколько комитетов в Конгрессе, а в мае 2017 года был назначен специальный советник для расследования связей Трампа с Москвой.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, погода, дождь, снег, туман, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Громыхало    06.01.2018, 02:21
Оценка:  0
Громыхало
Сейчас похоже очень модно всех своих недоброжелателей и конкурентов обвинять в сговоре с Россией...Это как с Артуром Пирожковым."Все хотят Артура"."Все работают на Россию".
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