Эрдоган: США продолжают вооружать курдов в Сирии

Турецкий лидер утверждает, что Вашингтон снабжает оружием курдские отряды самообороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США продолжают оказывать военную поддержку Силам самообороны сирийских курдов. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже 5 января, пишет РИА Новости.

"К сожалению, наш друг по НАТО США все еще продолжают снабжать террористов (YPG) фурами с оружием. Это источник нашего беспокойства… Мы не позволим создать террористический коридор на севере Сирии с выходом к Средиземному морю. Мы сделаем все необходимое в случае такой угрозы", - подчеркнул турецкий лидер.

Также он вновь выступил против участия президента Сирии Башара Асада в будущих выборах.

Ранее, по данным МИД Турции, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора заверил Эрдогана, что дал указание прекратить военную помощь Силам самообороны сирийских курдов. Позже эту информацию подтвердили в Пентагоне.

Пентагон: США прекратят поставки оружия курдам в Сирии

Напомним, Анкара считает Силы самообороны кудов террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.