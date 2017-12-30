Эрдоган: США продолжают вооружать курдов в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США продолжают оказывать военную поддержку Силам самообороны сирийских курдов. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже 5 января, пишет РИА Новости.
"К сожалению, наш друг по НАТО США все еще продолжают снабжать террористов (YPG) фурами с оружием. Это источник нашего беспокойства… Мы не позволим создать террористический коридор на севере Сирии с выходом к Средиземному морю. Мы сделаем все необходимое в случае такой угрозы", - подчеркнул турецкий лидер.
Также он вновь выступил против участия президента Сирии Башара Асада в будущих выборах.
Ранее, по данным МИД Турции, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора заверил Эрдогана, что дал указание прекратить военную помощь Силам самообороны сирийских курдов. Позже эту информацию подтвердили в Пентагоне.
Пентагон: США прекратят поставки оружия курдам в Сирии
Напомним, Анкара считает Силы самообороны кудов террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.