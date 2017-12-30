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Самолет США провел разведку у границ России на юге Балтики

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Американский военный самолет курсировал вблизи побережья Калининградской области.
Самолет электронной разведки США RC-135W
Самолет электронной разведки США RC-135W
airwar.ru
 
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил очередной многочасовой полет у границ Калининградской области 5 января, сообщает Интерфакс.
 
Из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов следует, что американский военный самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным DUNK08, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение нескольких часов курсировал вблизи побережья Калининградской области.
 
Отмечается, что после вылета с авиабазы в Англии маршрут его полета пролегал над Нидерландами, Германией, Польшей, а также международными водами юго-восточной части Балтийского моря.
 
 
Напомним, в конце ноября делегации военных специалистов США и Украины провели инспекцию на территории РФ в рамках Договора по открытому небу.
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Теги: Россия, США, граница, полет, разведка, Балтика
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Источник: korrespondent.net

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