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В Израиле посадили на диету толстых ежей

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Животные настолько набрали вес, воруя пищу бездомных котов и собак, что с трудом передвигались.
 
В Израиле любители животных обнаружили на улице ежей, которые настолько растолстели, что не могли свернуться в клубок, сообщает Reuters.
 
Страдающих ожирением животных принесли в зоопарк и посадили на строгую диету.
 
Ветеринары считают, что ежики растолстели из-за того, что пристрастились к корму для бездомных собак и кошек, который люди часто оставляют возле дома.
 
Один из ежей, которому дали кличку Шерман, при поступлении в клинику весил 1,6 кг, что в два раза превышает норму. За два месяца он сбросил 120 граммов, соблюдая правильный рацион и двигательную активность.
 
Ожидается, что Шермана и других ежиков уже летом выпустят на волю.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в США благодаря ожирению собака спаслась от гибели во время нападения медведя.
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: животные, зоопарк, видео, ожирение, лишний вес, ежики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    06.01.2018, 05:01
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Я сам сижу сразу на трёх диетах. Одной не наедаюсь.
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