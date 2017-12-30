Трамп назвал лживой скандальную книгу о Белом доме
Президент США Дональд Трамп обвинил в клевете журналиста Майкла Вулфа, который написал книгу "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".
"Я закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом (на самом деле я неоднократно отклонял его)! Я никогда не говорил с ним для этой книги. (Книга) полна лжи, искажений и несуществующих источников", - заявил американский лидер в Twitter.
I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.
Напомним, 3 января СМИ опубликовали отрывки из книги Вулфа о жизни Трампа в Белом доме.
В администрации американского лидера назвали творение журналиста "таблоидным чтивом", а личный адвокат президента США направил Вулфу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги, которую в интернете уже назвали бестселлером номер один.
Автор книги утверждает, что она основана на более чем 200 интервью с сотрудниками Белого дома.