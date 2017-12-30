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Трамп назвал лживой скандальную книгу о Белом доме

Комментариев: 1
Американский лидер закрыл доступ в администрацию автору творения.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images

Президент США Дональд Трамп обвинил в клевете журналиста Майкла Вулфа, который написал книгу "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".

"Я закрыл автору лживой книги доступ в Белый дом (на самом деле я неоднократно отклонял его)! Я никогда не говорил с ним для этой книги. (Книга) полна лжи, искажений и несуществующих источников", - заявил американский лидер в Twitter.

Напомним, 3 января СМИ опубликовали отрывки из книги Вулфа о жизни Трампа в Белом доме. 

В администрации американского лидера назвали творение журналиста "таблоидным чтивом", а личный адвокат президента США направил Вулфу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги, которую в интернете уже назвали бестселлером номер один.

Автор книги утверждает, что она основана на более чем 200 интервью с сотрудниками Белого дома.

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Теги: США, книга, журналист, Трамп, Дональд Трамп, клевета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    06.01.2018, 05:26
Оценка:  0
Колишній-східняк
А что значит Loоk аt thіs guу’s pаst аnd wаtch whаt hаppens tо hіm аnd Slоppy Stеve? Посмотрите, что было с этим парнем в прошлом и понаблюдайте, что происходит с ним и с Слоппи Стивом сейчас? Не знаю, правда, кто такой Слоппи Стив...
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