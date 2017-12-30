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В США мужчина расстрелял свою семью и совершил самоубийство

Комментариев: 1
Мотивы преступления пока не известны.
В США мужчина убил жену и детей
В США мужчина убил жену и детей
Getty Images

В американском городе Санта-Кларита (округ Лос-Анджелес) в результате стрельбы погибли четыре человека, включая ребенка, сообщает ABC со ссылкой на полицию.

Правоохранители сообщили, что, по предварительной версии следствия, мужчина застрелил свою жену и двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет, после чего совершил самоубийство.

Полиция обнаружила тела 5 января в центре дневного ухода за детьми, который был закрыт в связи с праздниками. Отмечается, что именно там работала погибшая женщина. 

Мотивы преступника не уточняются, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
 
 
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь 16-летний подросток из Нью-Джерси застрелил своих родителей, сестру и друга семьи, который гостил в доме.
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Теги: США, самоубийство, семья, стрельба, убийство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Dnepr_Dnepr    06.01.2018, 11:14
Оценка:  0
Dnepr_Dnepr
тупые ватники, понапиваются боярки и палят куда попало)
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