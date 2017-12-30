Пентагон представит новую военную стратегию США

Часть документа будет в открытом доступе.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что Пентагон опубликует новую военную стратегию страны 19 января, сообщает РИА Новости.

“Там будет относительно толстая засекреченная стратегия и более краткая, которая изложена в несекретном виде“, - отметил Мэттис.

Ожидается, что Пентагон впоследствии также представит отдельные рамочные документы по ядерным силам и по противоракетной обороне.

Напомним, это будет вторая национальная стратегия после общего рамочного документа по безопасности, обнародованного Белым домом в декабре, где ядерное оружие России названо самой значимой угрозой.

Отметим, в Кремле заявили, что стратегия национальной безопасности США демонстрирует имперский характер и нежелание Вашингтона отказаться от однополярного мира.