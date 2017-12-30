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Пентагон представит новую военную стратегию США

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Часть документа будет в открытом доступе.
Здание Пентагона
Здание Пентагона
bbc.com

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что Пентагон опубликует новую военную стратегию страны 19 января, сообщает РИА Новости.

“Там будет относительно толстая засекреченная стратегия и более краткая, которая изложена в несекретном виде“, - отметил Мэттис.

Ожидается, что Пентагон впоследствии также представит отдельные рамочные документы по ядерным силам и по противоракетной обороне.

Напомним, это будет вторая национальная стратегия после общего рамочного документа по безопасности, обнародованного Белым домом в декабре, где ядерное оружие России названо самой значимой угрозой.

Отметим, в Кремле заявили, что стратегия национальной безопасности США демонстрирует имперский характер и нежелание Вашингтона отказаться от однополярного мира.

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Теги: США, Пентагон, безопасность, стратегия, военная доктрина
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Источник: korrespondent.net

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