Франция не поддержала США по ситуации в Иране

Париж считает, что изменения придут в Исламскую Республику без внешнего вмешательства.

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что события в Иране не представляют собой угрозу для международного мира и безопасности и предостерег от использования ситуации в стране "для частных нужд", пишет РИА Новости.

Напомним, США на эктренном заседании Совбеза ООН 5 января заявили, что происходящее в Иране затрагивает вопрос международного мира и безопасности.

"Какими бы беспокоящими ни были события последних дней в Иране, по существу, они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны отреагировать соответствующим образом на происходящее, другими словами, мы должны следить и быть бдительными в отношении происходящего в рамках мирных протестов", - отметил французский дипломат.

Он заявил о необходимости "избежать любых попыток использовать этот кризис для частных нужд" и отметил, что ситуация в Иране решится без внешнего вмешательства.

"Изменения придут в Иран не извне, а от самого иранского народа", - подчеркнул Делаттр.



Отмечается, что позицию Франции разделили и другие постоянные члены Совбеза.

Ранее сообщалось, что постпред Ирана при ООН Голямали Хошру обвинил США в многолетней истории вмешательства во внутренние дела страны.