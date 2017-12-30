Тиллерсон: Украина - краеугольный камень в отношениях с Россией

По словам госсекретаря США, отношения с РФ очень напряжены, хотя страны активно взаимодействовали в течении года.

И Россия, и США стремятся к улучшению отношений, но действия РФ по отношению к Украине мешают этому, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.

“Это был трудный год с Россией. Нам понятно - и я ясно сказал, президент четко заявил, что наши две страны должны иметь более продуктивные отношения“, -сказал Тиллерсон.

По его словам отношения с РФ очень напряжены, хотя страны и активно взаимодействовали в течении года.

“Мы должны быть очень открытыми, прямыми и откровенными друг с другом в том, что мы оба - и я думаю, что министр иностранных дел Лавров так же настроен на это, чтобы улучшить эти отношения, как и я, это сложные проблемы, и мы ясно дали понять, что краеугольным камнем на самом деле является Украина“, - ответил госсекретарь США на вопрос о взаимоотношениях с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Москва и Вашингтон стараются сосредоточиться на больших проблемах между странами, которыми являются кризисы в Сирии и Украине, подчеркнул Тиллерсон.

Также среди приоритетных вопросов взаимодействия с РФ стабилизация в Восточной Европе и переговоры по договорам о разоружении.

Напомним, ранее в США неоднократно заявляли, что санкции в отношении РФ не будут сняты до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.