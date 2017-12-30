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В Германии предлагают высылать мигрантов-антисемитов из страны

Комментариев: 3
Блок ХДС/ХСС намерен внести на рассмотрение бундестага проект пакета мер борьбы против антисемитизма.
Также предлагается лишать вида на жительство
Также предлагается лишать вида на жительство
dw.com

Блок христианских партий ХДС/ХСС предлагает высылать из Германии мигрантов с антисемитскими взглядами. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, 27 января блок ХДС/ХСС намерен внести на рассмотрение бундестага проект пакета мер борьбы против антисемитизма. В документе особое внимание будет уделено противодействию враждебному отношению к евреям среди мигрантов.

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“Тому, кто отвергает еврейскую жизнь в Германии или ставит под вопрос право государства Израиль на существование, не может быть места в нашей стране“, - говорится в документе.

Блок ХДС/ХСС настаивает на том, чтобы к лицам, “призывающим к ненависти на почве антисемитизма“, в полной мере применяли те положения закона о пребывании иностранцев в Германии, которые касаются высылки из ФРГ, в первую очередь лишения их вида на жительство.

Напомним, 31 декабря сообщалось, что за 2017 год Германия создала 20 тысяч рабочих мест для беженцев в Сирии и соседних странах. 1 января Папа Римский Франциск призвал в новом году принимать больше беженцев "рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях для того, чтобы найти мир".

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Теги: Германия, беженцы, антисемиты, евреи, депортация
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Комментариев (3)
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Вольтрон    06.01.2018, 18:30
Оценка:  0
Вольтрон
Совершенно справедливо. С этого нужно начинать.
Колишній-східняк    06.01.2018, 15:46
Оценка:  0
Колишній-східняк
О, а я как раз собираюсь туда ехать. Неужели вышлют?
Котофунтик    06.01.2018, 15:01
Оценка:  +3
Котофунтик
Волошки невинные,блин! А они раньше не знали,что все мусульмане ярые антисемиты.
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