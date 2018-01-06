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NASA показало карту температурных аномалий в мире

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Украина на карте температурных рекордов NASA попала на периферию неестественно теплой зоны в Европе.
В Нью-Йорке мороз и снегопад
В Нью-Йорке мороз и снегопад
 
NASA опубликовало карту температурных аномалий на планете.
 
Конец декабря и начало января удивили жителей большинства регионов Канады и США чрезвычайными морозами по сравнению с прошлыми годами.
 
В то же время запад США, Аляска, Европа и Азия наблюдают весеннюю погоду, когда по календарю зима, говорится в отчете Космического агентства.
 
Украина на карте температурных рекордов NASA попала на периферию неестественно теплой зоны в Европе.
 
 
 
Карта создана на основании данных по 26 декабря 2017 по 2 января 2018 года. А сравнение делалось со средними показателями за 2001-2010 годы.
 
 
Напомним, что на текущей неделе сильные снегопады, ураганный ветер и морозы обрушились на северо-восточные штаты США - от Техаса до Мэн. В Нью-Йорке и Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение, синоптики ожидают до 30 см снега и уже назвали природное явление "циклоном-бомбой".
 
В США по меньшей мере 19 человек стали жертвами чрезвычайной зимы.
 
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Теги: США, погода, NASA, снегопады, непогода, катаклизмы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    06.01.2018, 15:44
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Хорошо, что у нас тепловая аномалия, а не наоборот. Слишком много радости Газпрому и его адептам было бы. А оно нм надо?
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