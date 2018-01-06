NASA показало карту температурных аномалий в мире

Украина на карте температурных рекордов NASA попала на периферию неестественно теплой зоны в Европе.

В Нью-Йорке мороз и снегопад

NASA опубликовало карту температурных аномалий на планете.

Конец декабря и начало января удивили жителей большинства регионов Канады и США чрезвычайными морозами по сравнению с прошлыми годами.

В то же время запад США, Аляска, Европа и Азия наблюдают весеннюю погоду, когда по календарю зима, говорится в отчете Космического агентства.

Украина на карте температурных рекордов NASA попала на периферию неестественно теплой зоны в Европе.

Карта создана на основании данных по 26 декабря 2017 по 2 января 2018 года. А сравнение делалось со средними показателями за 2001-2010 годы.

Напомним, что на текущей неделе сильные снегопады, ураганный ветер и морозы обрушились на северо-восточные штаты США - от Техаса до Мэн. В Нью-Йорке и Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение , синоптики ожидают до 30 см снега и уже назвали природное явление "циклоном-бомбой".

В США по меньшей мере 19 человек стали жертвами чрезвычайной зимы.