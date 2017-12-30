В Мексике в такси нашли пять человеческих голов
На авто нарисовали знак местного наркокартеля.
В Мексике в штате Веракрус нашли брошенным на обочине автомобиль такси, в багажнике которого лежали пять отрубленных человеческих голов. Об этом сообщает Рroceso.com.mx, ссылаясь на данные полиции.
Отмечается, что головы были замотаны в черные полиэтиленовые пакеты. Лежали они как в слоне, так и в багажнике автомобиля.
Сотрудники правоохранительных органов не сообщают, кто был убит. Известно только, что на капоте такси был нарисован знак одного из местных наркокартелей.
Как сообщалось, в Мексике 2017 год стал рекордным по количеству убийств.
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