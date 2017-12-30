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Ураганы нанесли Франции ущерб в 200 млн евро

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Ущерб может вырасти из-за риска наводнений.
Франция пережила два разрушительных урагана
Франция пережила два разрушительных урагана

Ущерб от ураганов Кармен и Элеонор оценили в 200 млн евро. Об этом говорится в сообщении Французской страховой компании.

Отмечается, что непогода убила по меньшей мере шесть человек. Страховые компании готовы в кратчайшие сроки возместить ущерб пострадавшим. Отмечено, что всего во Франции зафиксировано около 150 тыс. страховых случаев. Сумма ущерба может вырасти из-за риска наводнений.

Напомним, из-за непогоды семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения. 

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Теги: Франция, ураган, страхование, ущерб
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Источник: korrespondent.net

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